|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Totalenergies auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Michele della Vigna zog in einer am Freitag vorliegenden Studie ein Branchenfazit zur bisherigen Quartalsberichtssaison. Demnach haben die größten Ölkonzerne gemischt abgeschnitten. In einem unsicheren konjunkturellen Umfeld bevorzugt er Unternehmen mit einer gesunden Bilanz, um hohe Barrenditen für die Aktionäre zu sichern. Namentlich erwähnte er hier Shell./tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52.28 €
|
Abst. Kursziel*:
5.20%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
52.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.46%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
|
31.07.25
|Juli 2025: Die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie (finanzen.net)
|
30.07.25
|EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.07.25
|Totalenergies verdient weniger als erwartet - Aktie fällt (AWP)
|
24.07.25
|Totalenergies verdient weniger - Hält an Aktienrückkäufen fest (AWP)
|
23.07.25
|Ausblick: TotalEnergies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
23.07.25