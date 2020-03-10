TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
24.09.2025 22:30:39
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe ab dem Schlussquartal 2025 sei weithin erwartet worden, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Ausblick auf 2026 impliziere allerdings Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und dürfte daher negativ aufgenommen werden./rob/gl/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.09 €
|
Abst. Kursziel*:
5.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.06%
|
Analyst Name::
Henri Patricot
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse