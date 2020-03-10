TotalEnergies 48.43 CHF -1.24% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Totalenergies auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die vom Ölkonzern angekündigte Verringerung der Aktienrückkäufe ab dem Schlussquartal 2025 sei weithin erwartet worden, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Der Ausblick auf 2026 impliziere allerdings Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und dürfte daher negativ aufgenommen werden./rob/gl/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 17:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





