TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
25.09.2025 08:09:07

TotalEnergies Hold

TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktien von Totalenergies von 60 auf 57 Euro gesenkt und die Papiere von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. Totalenergies setze auf Investitionen in künftiges Wachstum, die aber zunächst das Ausschüttungspotenzial limitieren. Tarrs Favoriten heißen BP, Repsol und Shell./ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
53.09 € 		Abst. Kursziel*:
7.36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.24%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:09 TotalEnergies Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
24.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
23.09.25 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen
