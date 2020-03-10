TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.09.2025 10:44:56
TotalEnergies Neutral
TotalEnergies
48.43 CHF -1.24%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
53.09 €
|
Abst. Kursziel*:
-0.17%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
53.25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.47%
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
