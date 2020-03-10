TotalEnergies 48.43 CHF -1.24% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Totalenergies von 55 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner aktuellen Einschätzung der Ölbranche vom Mittwochabend für 2026 immense Risiken für den Brent-Preis und die Markterwartungen an die Unternehmen./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 18:37 / CEST

