NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies vor dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Da die jüngsten Kommentare des Managements zur Konjunkturlage vorsichtiger seien als bei anderen Unternehmen, dürften die Franzosen Geschäftsziele vorlegen, die einem vorsichtigeren Umfeld entsprächen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht für die Aktie bis 2026 weiterhin ein positives Chance-Risiko-Verhältnis./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 17:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
75.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
52.29 € 		Abst. Kursziel*:
43.43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
52.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.18%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

