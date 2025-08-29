Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Tesla Aktie News: Tesla am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 333,75 USD nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,5 Prozent auf 333,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 23'402 Punkten steht. In der Spitze büsste die Tesla-Aktie bis auf 332,68 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 347,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'814'323 Tesla-Aktien.

Bei 488,50 USD erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Am 30.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 205,98 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 38,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Tesla veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,33 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,42 USD je Aktie eingenommen. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22.50 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 15.10.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images