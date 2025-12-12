Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059

243.76
CHF
-6.47
CHF
-2.59 %
17:30:00
BRXC
12.12.2025 16:13:38

Alphabet A (ex Google) Overweight

Alphabet A
243.76 CHF -2.59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 340 auf 385 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Overweight
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 385.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 309.47 		Abst. Kursziel*:
24.41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 307.15 		Abst. Kursziel aktuell:
25.35%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

