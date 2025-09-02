Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
184.50CHF
18.55CHF
11.18 %
17:05:40
BRXC
03.09.2025 15:33:33
Alphabet A (ex Google) Neutral
Alphabet A
184.50 CHF 11.18%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 202 auf 237 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Negativszenario sei damit vom Tisch, lobte Stephen Ju am Mittwoch nach der Entscheidung des US-Richters im Google-Prozess. Der Richterspruch bestätige den Status Quo der Finanzprognosen./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 237.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 229.93
|
Abst. Kursziel*:
3.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 230.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.00%
|
Analyst Name::
Stephen Ju
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alphabet A (ex Google)
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
