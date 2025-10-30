Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
30.10.2025 13:17:59

Alphabet A (ex Google) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

