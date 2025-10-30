Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
231.19CHF
15.03CHF
6.96 %
15:23:12
BRXC
30.10.2025 13:17:59
Alphabet A (ex Google) Outperform
Alphabet A
231.19 CHF 6.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 260 auf 315 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Für Analyst Brad Erickson war der Quartalsbericht des Google-Mutterkonzerns seit einiger Zeit der beste. Das Unternehmen habe die Gelegenheit genutzt und seine Investitionsausgabenpläne erneut erhöht, schrieb er am Donnerstag. In seinen Augen ist dies der richtige Schritt./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Outperform
|
Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 315.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 274.57
|
Abst. Kursziel*:
14.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 288.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.18%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
