Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expertenmeinung
|
02.02.2026 17:07:00
Tesla-Aktie im Analystencheck: RBC bestätigt Rating nach Quartalszahlen
Nach den jüngsten Quartalszahlen geriet die Tesla-Aktie in den Fokus von Experten. Zuletzt meldete sich auch ein RBC-Analyst zu Wort.
• RBC bestätigt Rating
• Tesla-Aktie im Fokus
Tesla erzielte im vierten Quartal 2025 einen Gewinn je Aktie von 0,50 US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,45 US-Dollar. Auch der Umsatz lag mit 24,9 Milliarden US-Dollar leicht über den Erwartungen. Trotz der soliden Quartalszahlen verzeichnete das Unternehmen im Gesamtjahr jedoch erstmals einen Umsatzrückgang in seiner Geschichte. Für 2026 plant Tesla, die Investitionsausgaben auf rund 20 Milliarden US-Dollar nahezu zu verdoppeln - vor allem zur Finanzierung der Robotaxi-Produktion und der Weiterentwicklung des humanoiden Roboters Optimus.
Nach Quartalszahlen: Analysten im Blick
Im Anschluss auf die jüngsten Tesla-Zahlen aktualisierten einige Experten ihre Einschätzungen zur Aktie. So reagierte Wells Fargo mit Vorsicht und senkte das Kursziel für die Aktie von 130 auf 125 US-Dollar, bei gleichzeitiger Einstufung "Underweight". Die Analysten verwiesen dabei auf steigende Ausführungsrisiken.
Andere Marktbeobachter bleiben derweil optimistischer: Canaccord Genuity reduzierte das Kursziel zwar leicht von 551 auf 520 US-Dollar, bekräftigte aber das "Buy"-Rating. Analyst George Gianarikas sieht Tesla weiterhin als zentralen Treiber für die Verbindung von Künstlicher Intelligenz, Robotik und Dekarbonisierung.
RBC bestätigt Tesla-Rating
Zuletzt meldete sich laut dpa-AFX auch ein Experten der Royal Bank of Canada (RBC) zu Wort. Der Analyst bestätigte seine optimistische Einschätzung für Tesla und hält am Kursziel von 500 US-Dollar fest. Das Rating bleibt bei "Outperform" - die Experten sehen damit erhebliches Kurspotenzial für die Aktie des Elektroautobauers.RBC-Analyst Tom Narayan beantwortete damit am Freitagabend zentrale Anlegerfragen im Nachgang des jüngsten Quartalsberichts. Dabei rückten vor allem Teslas strategische Pläne im Bereich humanoider Roboter in den Mittelpunkt der Diskussion.
Die Investoren zeigen besonderes Interesse an Teslas Entwicklungen bei humanoiden Robotern. Diese Technologie könnte künftig zu einem bedeutenden Geschäftsfeld für den Konzern werden und das Portfolio über die reine Elektromobilität hinaus erweitern.
Laut den Daten von TipRanks erhielt die Tesla-Aktie in den vergangenen drei Monaten 29 Bewertungen durch Wall Street-Experten. Mit 11x Buy, 12x Hold und 6x Sell ergibt sich daraus eine Halteempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 401,27 US-Dollar und entspricht damit einem potenziellen Verlust von 3,39 Prozent gegenüber dem letzte Schlusskurs von 415,35 US-Dollar.
So reagiert die Tesla-Aktie
In der neuen Handelswoche geht es für die Tesla-Aktie abwärts. Zuletzt verlor das Papier im NASDAQ-Handel zeitweise 2,62 Prozent auf 419,19 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Tesla
|
16:29
|Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
15:38
|Tesla verfehlte Produktionsziele in Grünheide deutlich (Spiegel Online)
|
09:51
|Was Analysten von der Tesla-Aktie erwarten (finanzen.net)
|
01.02.26
|SpaceX stops Russia’s ‘unauthorised’ use of Starlink, Musk says (Financial Times)
|
30.01.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Tesla-Aktie im Aufschwung: Spekulationen über SpaceX-Allianz mit Tesla und xAI im Blick (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
Analysen zu Tesla
|12:49
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:49
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.01.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|06.01.26
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|05.01.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDow im Plus -- SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen zu Monatsbeginn kräftig zu. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.