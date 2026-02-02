Disney-Aktie trotzdem im Minus: Gewinn übertrifft Erwartungen - auch Umsatz gestiegen

Im ersten Jahresviertel seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Walt Disney 1,63 US-Dollar Gewinn je Aktie, nachdem der Micky Maus-Konzern im Vorjahreszeitraum noch 1,40 US-Dollar je Aktie eingenommen hatte. Experten hatten prognostiziert, dass das EPS im Berichtszeitraum nun auf 1,57 US-Dollar steigen würde.

Der Umsatz des Mediengiganten, zu dem unter anderem Marvel und das Star Wars-Franchise gehören, lag im ersten Quartal bei 25,98 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf Disney die Umsatzschätzungen der Analysten, die sich auf 25,70 Milliarden US-Dollar belaufen hatten. Vor einem Jahr hatte der US-Konzern 24,60 Milliarden US-Dollar umgesetzt.

Im NYSE-Handel reagiert die Disney-Aktie zeitweise mit einem Minus von 6,85 Prozent auf 105,09 US-Dollar auf die Zahlen.

Werbeausgaben bremsen

Den US-Entertainmentriesen Walt Disney haben im ersten Geschäftsquartal hohe Werbeausgaben für Kinofilme belastet.

Unter anderem das Marketing für die vor Jahresende gestarteten Produktionen "Zootopia 2" und "Avatar: Fire and Ash" sorgte dafür, dass der Gewinn in den drei Monaten bis Ende Dezember im Jahresvergleich um 6 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar zurückging (2,0 Mrd Euro), obwohl der Umsatz um 5 Prozent auf knapp 26 Milliarden Dollar anzog.

Disney hatte vor den Belastungen bereits gewarnt. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn je Aktie fiel dennoch etwas besser aus als von Experten erwartet.

Disney hatte bereits angekündigt, dass das zweite Halbjahr des Geschäftsjahrs (Ende September) wieder besser laufen sollte. So will der Konzern im gesamten Geschäftsjahr den bereinigten Gewinn je Aktie im zweistelligen Prozentbereich steigern. Dabei bleibt das Management um Noch-Chef Bob Iger nach dem ersten Quartal.

Unterdessen zeichnet sich in seiner Nachfolgesuche eine Entscheidung ab. So dürfte der Verwaltungsrat laut Kreisen schon bald Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro zum Konzernchef küren. Das Gremium könnte schon in den kommenden Tagen entsprechend abstimmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Damit würde eine dreijährige Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den derzeitigen Amtsinhaber Iger enden. Der Verwaltungsrat habe noch nichts zu einer neuen Konzernspitze entschieden und man werde sich dazu äussern, wenn die Wahl getroffen sei, hiess es vom Unternehmen in einer Stellungnahme.

