|
02.09.2025 10:02:12
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren EVOTEC SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22.53 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 443.853 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers auf 6.07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’695.07 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 73.05 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 1.07 Mrd. Euro. Am 10.11.1999 wagte die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu EVOTEC SE
|
01.09.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
01.09.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
|
01.09.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein (finanzen.net)
|
29.08.25
|EQS-PVR: Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
29.08.25
|EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag höher (finanzen.ch)
|
28.08.25
|XETRA-Handel: TecDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu EVOTEC SE
|13.08.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
|13.08.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|EVOTEC Buy
|Warburg Research
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex notieren am Dienstag mit Verlusten. An den Märkten in Asien geht es vorwiegend nach unten.
finanzen.net News
