TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der EVOTEC SE-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 22.53 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 443.853 EVOTEC SE-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des EVOTEC SE-Papiers auf 6.07 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’695.07 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 73.05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von EVOTEC SE bezifferte sich zuletzt auf 1.07 Mrd. Euro. Am 10.11.1999 wagte die EVOTEC SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt des EVOTEC SE-Papiers wurde der Erstkurs mit 12.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch