Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’644 -0.5%  SPI 17’362 -0.5%  Dow 46’191 0.5%  DAX 23’831 -1.8%  Euro 0.9248 -0.2%  EStoxx50 5’607 -0.8%  Gold 4’250 -1.8%  Bitcoin 85’251 -0.4%  Dollar 0.7934 0.1%  Öl 61.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
UBS-Aktie: Technische Störung bei Twint und E-Banking
SMG-Aktie: Über Mehrzuteilungsoption wurden Millionen Aktien von Altaktionären verkauft
Deutscher Bundeskanzler Merz will Europa-Stock-Exchange gegen Abwanderung an US-Börsen
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Bitcoin als digitales Gold? Deutsche Bank sieht grosses Potenzial bis 2030
Suche...
200.- Saxo-Deal
Frühe Investition 18.10.2025 19:43:08

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Toncoin gewesen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Toncoin notierte am 17.10.2024 bei 5.173 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hat, hat nun 19.33 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 17.10.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 2.121 USD 41.01 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 58.99 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 10.10.2025 bei 2.060 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Skorzewiak / Shutterstock.com

Inside Krypto

17:37Finixio Crypto Logo Ethereum stabilisiert sich! Sollten Anleger jetzt einsteigen?
10:55Finixio Crypto Logo Snorter Token: Führend in eine neue Ära der Automatisierung und Unterhaltung
09:54Finixio Crypto Logo Wenn Sie seit 2020 in diese Altcoins investiert hätten – das hätten Sie verdient
17.10.25Finixio Crypto Logo Krypto News: Anleger wechseln von Bitcoin auf Gold
17.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin Hyper: Die Layer-2-Revolution, die darauf wartet, die Zukunft von Bitcoin neu zu gestalten
17.10.25Finixio Crypto Logo Bitcoin-Prognose: Markt gleicht sich nach dem Schock im Oktober aus
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025