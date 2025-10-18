Wie viel Verlust ein Investment in Toncoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte

Anzeige

Toncoin notierte am 17.10.2024 bei 5.173 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in TON investiert hat, hat nun 19.33 Toncoin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 17.10.2025 bei einem TON-USD-Kurs von 2.121 USD 41.01 USD wert gewesen. Damit wäre das Investment 58.99 Prozent weniger wert.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte TON am 10.10.2025 bei 2.060 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net