Hedera: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Am 17.10.2024 notierte Hedera bei 0.051109 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 19’566.01 Hedera im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’182.50 USD, da Hedera am 17.10.2025 0.1627 USD wert war. Das kommt einer Steigerung um 218.25 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0.042446 USD und wurde am 04.11.2024 erreicht. Am 17.01.2025 stieg Hedera auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.

