Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben

Am Freitag geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.05 Prozent auf 3’662.81 Punkte abwärts. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 603.656 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.343 Prozent tiefer bei 3’688.90 Punkten in den Handel, nach 3’701.60 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3’626.10 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’688.90 Punkten lag.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 0.076 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’574.07 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’957.83 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.10.2024, einen Stand von 3’423.07 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 6.58 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3’994.94 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 1.27 Prozent auf 231.40 EUR), 1&1 (+ 0.71 Prozent auf 19.94 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.67 Prozent auf 47.93 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 29.73 EUR) und freenet (+ 0.00 Prozent auf 26.90 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen HENSOLDT (-6.49 Prozent auf 92.15 EUR), AIXTRON SE (-3.81 Prozent auf 12.86 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.30 Prozent auf 35.20 EUR), EVOTEC SE (-2.88 Prozent auf 6.68 EUR) und IONOS (-2.82 Prozent auf 32.75 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’998’315 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 272.749 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch