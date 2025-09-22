Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
United Internet-Investment 22.09.2025 10:02:27

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 2.291 United Internet-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 19.09.2025 63.32 EUR wert, da der Schlussstand 27.64 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -36.68 Prozent.

Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4.78 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12.27 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


