|
22.09.2025 10:02:27
TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in United Internet-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das United Internet-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43.65 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die United Internet-Aktie investiert, befänden sich nun 2.291 United Internet-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen United Internet-Anteile wären am 19.09.2025 63.32 EUR wert, da der Schlussstand 27.64 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -36.68 Prozent.
Der Marktwert von United Internet betrug jüngst 4.78 Mrd. Euro. Die United Internet-Aktie wurde am 23.03.1998 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer United Internet-Aktie auf 12.27 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
