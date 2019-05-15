United Internet 22.50 CHF 51.77% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Unternehmen habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Umsatz habe positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebitda) etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.