United Internet 22.50 CHF 51.77%

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Aktienkurs habe deutlich unter den Problemen der Tochter 1&1 beim Mobilfunknetz-Aufbau gelitten und preise immer noch einen übertrieben hohen Konglomeratsabschlag ein, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag in seiner Einschätzung. Für 1&1 werde 2025 ein Übergangsjahr. Derweil stelle die Webhoster-Tochter Ionos ein Rekordergebnis in Aussicht und wolle weiter wachsen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



