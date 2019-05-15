|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Internet Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Aktienkurs habe deutlich unter den Problemen der Tochter 1&1 beim Mobilfunknetz-Aufbau gelitten und preise immer noch einen übertrieben hohen Konglomeratsabschlag ein, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag in seiner Einschätzung. Für 1&1 werde 2025 ein Übergangsjahr. Derweil stelle die Webhoster-Tochter Ionos ein Rekordergebnis in Aussicht und wolle weiter wachsen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
|
Unternehmen:
United Internet AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
26.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
27.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Internet AG
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt am Dienstagmittag ab (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.25