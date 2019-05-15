Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat United Internet beim fairen Aktienwert von 31 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Aktienkurs habe deutlich unter den Problemen der Tochter 1&1 beim Mobilfunknetz-Aufbau gelitten und preise immer noch einen übertrieben hohen Konglomeratsabschlag ein, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag in seiner Einschätzung. Für 1&1 werde 2025 ein Übergangsjahr. Derweil stelle die Webhoster-Tochter Ionos ein Rekordergebnis in Aussicht und wolle weiter wachsen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
26.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
27.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

