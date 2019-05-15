Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’074 0.6%  SPI 16’769 0.4%  Dow 45’030 0.3%  DAX 24’359 -0.1%  Euro 0.9441 0.3%  EStoxx50 5’449 0.3%  Gold 3’338 0.0%  Bitcoin 94’416 -1.4%  Dollar 0.8067 -0.2%  Öl 66.1 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Sandoz124359842
Top News
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Lindt & Sprüngli-Aktie leichter: Überlegungen zu Produktion von Schokoladenhasen in den USA
David Tepper stösst NVIDIA-Aktien ab und investiert in diese KI-Aktie
u-blox-Aktie steigt zweistellig: Spekulationen über Übernahmegerüchte mit Advent International bestätigt
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT in Rot: Das steckt dahinter
Suche...

United Internet Aktie 1115836 / DE0005089031

35.93
CHF
-3.16
CHF
-8.08 %
15.05.2019
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.08.2025 16:52:23

United Internet Kaufen

United Internet
22.50 CHF 51.77%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Halbjahreszahlen seien weitgehend im Rahmen der Markterwartungen ausgefallen, schrieb Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere im Wesentlichen die gestiegene Bewertung der Tochter Ionos./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: United Internet AG Kaufen
Unternehmen:
United Internet AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
25.14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
25.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse