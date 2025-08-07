TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PNE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5.25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die PNE-Aktie investierten, hätten nun 19.048 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PNE-Papiere wären am 06.08.2025 286.48 EUR wert, da der Schlussstand 15.04 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 186.48 Prozent gleich.

Der PNE-Wert an der Börse wurde auf 1.15 Mrd. Euro beziffert. Die PNE-Aktie wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PNE-Anteilsschein bei 10.65 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch