|Lukratives PNE-Investment?
|
07.08.2025 10:02:11
TecDAX-Titel PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 5 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in PNE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der PNE-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5.25 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die PNE-Aktie investierten, hätten nun 19.048 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen PNE-Papiere wären am 06.08.2025 286.48 EUR wert, da der Schlussstand 15.04 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 186.48 Prozent gleich.
Der PNE-Wert an der Börse wurde auf 1.15 Mrd. Euro beziffert. Die PNE-Aktie wurde am 15.12.1998 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der PNE-Anteilsschein bei 10.65 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
