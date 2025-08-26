Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
EVOTEC SE-Performance im Blick 26.08.2025 10:02:16

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen EVOTEC SE-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

EVOTEC
5.77 CHF -1.55%
Heute vor 3 Jahren wurden Trades EVOTEC SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der EVOTEC SE-Aktie betrug an diesem Tag 22.88 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43.706 EVOTEC SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2025 266.43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 6.10 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 73.36 Prozent eingebüsst.

Insgesamt war EVOTEC SE zuletzt 1.09 Mrd. Euro wert. Am 10.11.1999 fand der erste Handelstag des EVOTEC SE-Papiers an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die EVOTEC SE-Aktie bei 12.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

