Swiss Re Corporate Solutions übernimmt Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE

Zürich/Sydney, 20. Februar 2026 – Swiss Re Corporate Solutions, der Industrieversicherungsarm der Swiss Re Gruppe, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Global Trade Credit and Surety Geschäfts von QBE Insurance Group (QBE) getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Nach erfolgreichem Abschluss soll die Akquisition das direkte Credit and Surety Angebot von Swiss Re Corporate Solutions stärken, und die Expertise erweitern, um die Bedürfnisse von Unternehmenskunden im Bereich Risikomanagement zu adressieren. Die Transaktion unterstützt die strategische Ambition von Swiss Re Corporate Solutions, das Portfolio weiter zu diversifizieren und neue Wachstumschancen zu erschliessen.

Das Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE wird von einem sehr erfahrenen Team betrieben und verfügt über eine starke Präsenz in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Das Portfolio soll voraussichtlich jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen USD generieren.

Diese spezialisierte Versicherungssparte spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen bei der Absicherung von Zahlungs- und Leistungsrisiken im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu unterstützen. Weltweit generiert dieses Marktsegment jährlich Prämieneinnahmen von rund 19 Mrd. USD, mit weiterem Wachstumspotenzial aufgrund erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexerer Lieferketten und einer steigenden Nachfrage nach anspruchsvollen Risikotransferlösungen.

Ivan Gonzalez, CEO von Swiss Re Corporate Solutions: «Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Swiss Re Corporate Solutions. Sie ermöglicht es uns, unser Angebot in diesem attraktiven Segment auszubauen, indem wir unsere globale Credit and Surety Plattform mit einem gut gesteuerten, profitablen Portfolio und einem sehr erfahrenen Team stärken. Wir freuen uns sehr, die marktführenden Kompetenzen von QBE weiterzuentwickeln und unser Angebot weiter zu differenzieren. So können wir Unternehmenskunden dabei unterstützen, das wandelnde Risikoumfeld erfolgreich zu navigieren.»

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener Abschlussbedingungen, einschliesslich behördlicher Genehmigungen, die voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Während dieser Phase wird Swiss Re Corporate Solutions eng mit QBE zusammenarbeiten, um Kontinuität für Versicherungsnehmer, Makler und die Teammitglieder, die ein Hauptbestandteil dieser Transaktion sind, sicherzustellen. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht offengelegt.



