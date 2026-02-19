Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

20.02.2026 00:30:23

Swiss Re Corporate Solutions übernimmt Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE

Swiss Re
128.18 CHF 0.10%
Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Ankauf
Swiss Re Corporate Solutions übernimmt Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE

20.02.2026 / 00:30 CET/CEST

Zürich/Sydney, 20. Februar 2026 – Swiss Re Corporate Solutions, der Industrieversicherungsarm der Swiss Re Gruppe, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Global Trade Credit and Surety Geschäfts von QBE Insurance Group (QBE) getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Nach erfolgreichem Abschluss soll die Akquisition das direkte Credit and Surety Angebot von Swiss Re Corporate Solutions stärken, und die Expertise erweitern, um die Bedürfnisse von Unternehmenskunden im Bereich Risikomanagement zu adressieren. Die Transaktion unterstützt die strategische Ambition von Swiss Re Corporate Solutions, das Portfolio weiter zu diversifizieren und neue Wachstumschancen zu erschliessen.

Das Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE wird von einem sehr erfahrenen Team betrieben und verfügt über eine starke Präsenz in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Das Portfolio soll voraussichtlich jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen USD generieren.

Diese spezialisierte Versicherungssparte spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen bei der Absicherung von Zahlungs- und Leistungsrisiken im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu unterstützen. Weltweit generiert dieses Marktsegment jährlich Prämieneinnahmen von rund 19 Mrd. USD, mit weiterem Wachstumspotenzial aufgrund erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexerer Lieferketten und einer steigenden Nachfrage nach anspruchsvollen Risikotransferlösungen.

Ivan Gonzalez, CEO von Swiss Re Corporate Solutions: «Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Swiss Re Corporate Solutions. Sie ermöglicht es uns, unser Angebot in diesem attraktiven Segment auszubauen, indem wir unsere globale Credit and Surety Plattform mit einem gut gesteuerten, profitablen Portfolio und einem sehr erfahrenen Team stärken. Wir freuen uns sehr, die marktführenden Kompetenzen von QBE weiterzuentwickeln und unser Angebot weiter zu differenzieren. So können wir Unternehmenskunden dabei unterstützen, das wandelnde Risikoumfeld erfolgreich zu navigieren.»

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener Abschlussbedingungen, einschliesslich behördlicher Genehmigungen, die voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Während dieser Phase wird Swiss Re Corporate Solutions eng mit QBE zusammenarbeiten, um Kontinuität für Versicherungsnehmer, Makler und die Teammitglieder, die ein Hauptbestandteil dieser Transaktion sind, sicherzustellen. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht offengelegt.


Für weitere Informationen siehe Pressemitteilung von QBE: Newsroom | QBE Insurance Group

 

Swiss Re Corporate Solutions

Swiss Re Corporate Solutions Swiss Re Corporate Solutions bietet Risikotransferlösungen für grosse und mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt. Die innovativen, hochgradig massgeschneiderten Produkte und Standardversicherungsdeckungen tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Der branchenführende Schadenservice sorgt für zusätzliche Sicherheit. Swiss Re Corporate Solutions betreut weltweit Kunden und profitiert dabei von der Finanzkraft der Swiss Re Gruppe. Besuchen Sie unsere Webseite oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

 

QBE Insurance Group
QBE Insurance Group Limited (QBE) wurde 1886 in Townsville, Queensland, gegründet und hat ihren Hauptsitz in Sydney, Australien. Das Unternehmen ist an der Australian Securities Exchange (ASX) börsennotiert. QBE ist ein internationaler Erst- und Rückversicherer und in drei Geschäftsbereiche gegliedert, mit lokaler Präsenz in 26 Ländern.

 

Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder  Media_Relations@Swissre.com.
 

Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen. 

Swiss Re
Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde, und ist über ein Netzwerk von rund 70 Geschäftsstellen weltweit tätig. 

Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese Aussagen (u. a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in der Vergangenheit beziehen. Weitere Informationen finden Sie hier: Legal Notice section of Swiss Re's website.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Re Ltd
Mythenquai 50/60
8022 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 (0) 43 285 71 71
E-Mail: Media_Relations@swissre.com
Internet: www.swissre.com
ISIN: CH0126881561
Valorennummer: 12688156
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2279020

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2279020  20.02.2026 CET/CEST

