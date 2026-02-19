Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.02.2026 00:30:23
Swiss Re Corporate Solutions übernimmt Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE
|
Swiss Re Ltd
/ Schlagwort(e): Ankauf
Zürich/Sydney, 20. Februar 2026 – Swiss Re Corporate Solutions, der Industrieversicherungsarm der Swiss Re Gruppe, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Global Trade Credit and Surety Geschäfts von QBE Insurance Group (QBE) getroffen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.
Nach erfolgreichem Abschluss soll die Akquisition das direkte Credit and Surety Angebot von Swiss Re Corporate Solutions stärken, und die Expertise erweitern, um die Bedürfnisse von Unternehmenskunden im Bereich Risikomanagement zu adressieren. Die Transaktion unterstützt die strategische Ambition von Swiss Re Corporate Solutions, das Portfolio weiter zu diversifizieren und neue Wachstumschancen zu erschliessen.
Das Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE wird von einem sehr erfahrenen Team betrieben und verfügt über eine starke Präsenz in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich. Das Portfolio soll voraussichtlich jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen USD generieren.
Diese spezialisierte Versicherungssparte spielt eine entscheidende Rolle dabei, Unternehmen bei der Absicherung von Zahlungs- und Leistungsrisiken im Zusammenhang mit Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zu unterstützen. Weltweit generiert dieses Marktsegment jährlich Prämieneinnahmen von rund 19 Mrd. USD, mit weiterem Wachstumspotenzial aufgrund erhöhter wirtschaftlicher Unsicherheiten, komplexerer Lieferketten und einer steigenden Nachfrage nach anspruchsvollen Risikotransferlösungen.
Ivan Gonzalez, CEO von Swiss Re Corporate Solutions: «Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für Swiss Re Corporate Solutions. Sie ermöglicht es uns, unser Angebot in diesem attraktiven Segment auszubauen, indem wir unsere globale Credit and Surety Plattform mit einem gut gesteuerten, profitablen Portfolio und einem sehr erfahrenen Team stärken. Wir freuen uns sehr, die marktführenden Kompetenzen von QBE weiterzuentwickeln und unser Angebot weiter zu differenzieren. So können wir Unternehmenskunden dabei unterstützen, das wandelnde Risikoumfeld erfolgreich zu navigieren.»
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt verschiedener Abschlussbedingungen, einschliesslich behördlicher Genehmigungen, die voraussichtlich mehrere Monate in Anspruch nehmen werden. Während dieser Phase wird Swiss Re Corporate Solutions eng mit QBE zusammenarbeiten, um Kontinuität für Versicherungsnehmer, Makler und die Teammitglieder, die ein Hauptbestandteil dieser Transaktion sind, sicherzustellen. Finanzielle Details der Transaktion werden nicht offengelegt.
Swiss Re Corporate Solutions
Swiss Re Corporate Solutions Swiss Re Corporate Solutions bietet Risikotransferlösungen für grosse und mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt. Die innovativen, hochgradig massgeschneiderten Produkte und Standardversicherungsdeckungen tragen dazu bei, die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu erhöhen. Der branchenführende Schadenservice sorgt für zusätzliche Sicherheit. Swiss Re Corporate Solutions betreut weltweit Kunden und profitiert dabei von der Finanzkraft der Swiss Re Gruppe. Besuchen Sie unsere Webseite oder folgen Sie uns auf LinkedIn.
QBE Insurance Group
Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.
Bitte klicken Sie hier, um auf die Pressemitteilungen von Swiss Re zuzugreifen.
Swiss Re
Hinweise zu Aussagen über zukünftige Entwicklungen
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Re Ltd
|Mythenquai 50/60
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 43 285 71 71
|E-Mail:
|Media_Relations@swissre.com
|Internet:
|www.swissre.com
|ISIN:
|CH0126881561
|Valorennummer:
|12688156
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2279020
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279020 20.02.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
00:30
|Swiss Re Corporate Solutions to acquire QBE's Global Trade Credit and Surety business (EQS Group)
|
00:30
|Swiss Re Corporate Solutions übernimmt Global Trade Credit and Surety Geschäft von QBE (EQS Group)
|
19.02.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
19.02.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag gefragt (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt schlussendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|08.12.25
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|26.01.26
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Swiss Re Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.12.25
|Swiss Re Neutral
|UBS AG
|10.12.25
|Swiss Re Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Gold & Silber: Ausblick 2026 mit Torsten Dennin
Gold & Silber im Crash – was steckt hinter dem Preisrücksetzer?
Nach starken Kursanstiegen bei Gold und Silber kam es Anfang 2026 zu historischen Rücksetzern . Doch was waren die Ursachen? Und wie geht es jetzt weiter mit den Edelmetallen und dem «digitalen Gold» Bitcoin?
Im Gespräch mit Prof. Dr. Torsten Dennin, CIO von Asset Management Switzerland AG und Rohstoffexperte, analysieren wir:
Warum Silber innerhalb weniger Tage über 30 % verlor
Parallelen zum „Silver Thursday“ 1980
Welche Rolle die Fed und Zinserwartungen spielten
⚖️ Warum Silber stärker schwankt als Gold
Ob Gold wirklich ein „sicherer Hafen“ ist
Wie hoch die ideale Goldquote im Portfolio sein sollte
⛏️ Warum Gold- und Silberminen 2026 besonders spannend sein könnten
Warum 2026 ein Rohstoffjahr werden könnte (Öl, Kupfer, Agrarrohstoffe)
₿ Und was der Bitcoin-Rücksetzer mit Tech-Aktien gemeinsam hat
Spannend: Torsten Dennin hatte bereits im September eine Gold-Prognose von 4.200–4.400 USD und Silber bei 60–80 USD genannt – beide Ziele wurden erreicht bzw. übertroffen.
Ist der Rücksetzer nur eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer grösseren Trendwende?
Jetzt reinschauen und die Einschätzung vom Experten erfahren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street schlussendlich leichter -- SMI nach Rekordhoch letztlich im Minus -- DAX schliesslich schwächer -- Nikkei beendet Handel im Plus - Chinas Börsen ruhen
Während sich der heimische Aktienmarkt nach seiner Rekordjagd abkühlte, steckte der deutsche Leitindex Verluste ein. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt legte am Donnerstag zu.