Dividendenerhöhung 05.12.2025 09:20:36

Swiss Re-Aktie trotzdem klar tiefer: Gewinnziel erhöht - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant

Der Rückversicherer Swiss Re will den Gewinn im kommenden Jahr steigern und hat seine Ziele erhöht.

Neben einer Dividendenerhöhung stellt der Konzern künftig auch den Rückkauf eigener Aktien in Aussicht.

Im Jahr 2026 strebt Swiss Re einen Konzerngewinn in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar an, wie die Gruppe am Freitag im Vorfeld des "Management Dialogue 2025"-Events mitteilte. Das ist etwas höher als die Zielsetzung zum laufenden Jahr mit 4,4 Milliarden.

Swiss Re werde die Strategie noch klarer auf die Stärkung des Kerngeschäfts ausrichten, hiess es weiter. Der Rückversicherer setzt dabei auch auf eine frühe Einführung von KI, etwa um zentrale Prozesse zu transformieren und die Produktivität zu verbessern.

Das längerfristige Rentabilitätsziel tastet Swiss Re nicht an: Über mehrere Jahre will der Konzern weiterhin eine Eigenkapitalrendite von "mehr als 14 Prozent" erreichen. Zudem wird weiterhin ein jährliches Dividendenwachstum je Aktie von "7 Prozent oder mehr" angestrebt.

Darüber hinaus will Swiss Re künftig jährlich eigene Aktien zurückkaufen. Beginnen werde man damit im Jahr 2026 mit einem Volumen von 500 Millionen Dollar. Voraussetzung sei, dass der für 2025 angestrebte Konzerngewinn von mehr als 4,4 Milliarden erreicht werde.

Im Freitagshandel an der SIX verlieren Aktien von Swiss Re zeitweise 5,20 Prozent auf 131,30 Franken.

mk/ra

Zürich (awp)

