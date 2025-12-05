Freundlicher Handel in Zürich: SLI stärker

Am Freitag geht es im SLI um 12:08 Uhr via SIX um 0.32 Prozent auf 2’094.08 Punkte aufwärts. Zuvor ging der SLI 0.183 Prozent leichter bei 2’083.59 Punkten in den Handel, nach 2’087.41 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2’094.25 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2’081.53 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1.01 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 05.11.2025, einen Stand von 2’022.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.09.2025, lag der SLI-Kurs bei 2’027.15 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.12.2024, wies der SLI einen Wert von 1’948.69 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 8.98 Prozent. Bei 2’146.62 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1’721.32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sika (+ 3.07 Prozent auf 161.30 CHF), Alcon (+ 3.03 Prozent auf 65.36 CHF), ams-OSRAM (+ 2.41) Prozent auf 7.66 CHF), Sandoz (+ 1.68 Prozent auf 57.98 CHF) und Julius Bär (+ 1.57 Prozent auf 58.06 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Swiss Re (-5.56 Prozent auf 130.80 CHF), Adecco SA (-1.50 Prozent auf 22.30 CHF), Lindt (-1.35 Prozent auf 11’650.00 CHF), Swatch (I) (-1.29 Prozent auf 164.45 CHF) und VAT (-1.15 Prozent auf 396.90 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2’227’957 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266.942 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.09 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch