03.12.2025 17:12:00
So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Rheinmetall-Aktie.
20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.
14 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.147,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.480,50 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.980,00 EUR
|33,74
|24.11.2025
|Barclays Capital
|2.060,00 EUR
|39,14
|24.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|51,98
|24.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|20.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|19.11.2025
|Warburg Research
|1.770,00 EUR
|19,55
|19.11.2025
|UBS AG
|2.500,00 EUR
|68,86
|19.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.340,00 EUR
|58,05
|19.11.2025
|Bernstein Research
|1.980,00 EUR
|33,74
|19.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|51,98
|19.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|51,98
|18.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|51,98
|18.11.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|2.300,00 EUR
|55,35
|12.11.2025
|Bernstein Research
|1.980,00 EUR
|33,74
|11.11.2025
|Barclays Capital
|2.060,00 EUR
|39,14
|10.11.2025
|Deutsche Bank AG
|2.050,00 EUR
|38,47
|07.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|51,98
|07.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|51,98
|07.11.2025
|Bernstein Research
|1.960,00 EUR
|32,39
|06.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|2.250,00 EUR
|51,98
|06.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|2.250,00 EUR
|51,98
|06.11.2025
|Bernstein Research
|1.960,00 EUR
|32,39
|04.11.2025
