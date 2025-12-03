So schätzen Analysten die Rheinmetall-Aktie ein

20 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Rheinmetall-Aktie veröffentlicht.

14 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von Rheinmetall mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 2.147,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Rheinmetall auf 1.480,50 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 1.980,00 EUR 33,74 24.11.2025 Barclays Capital 2.060,00 EUR 39,14 24.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 51,98 24.11.2025 DZ BANK - - 20.11.2025 DZ BANK - - 20.11.2025 DZ BANK - - 19.11.2025 Warburg Research 1.770,00 EUR 19,55 19.11.2025 UBS AG 2.500,00 EUR 68,86 19.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.340,00 EUR 58,05 19.11.2025 Bernstein Research 1.980,00 EUR 33,74 19.11.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 51,98 19.11.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 51,98 18.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 51,98 18.11.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 2.300,00 EUR 55,35 12.11.2025 Bernstein Research 1.980,00 EUR 33,74 11.11.2025 Barclays Capital 2.060,00 EUR 39,14 10.11.2025 Deutsche Bank AG 2.050,00 EUR 38,47 07.11.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 51,98 07.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 51,98 07.11.2025 Bernstein Research 1.960,00 EUR 32,39 06.11.2025 DZ BANK - - 06.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 2.250,00 EUR 51,98 06.11.2025 Jefferies & Company Inc. 2.250,00 EUR 51,98 06.11.2025 Bernstein Research 1.960,00 EUR 32,39 04.11.2025

Redaktion finanzen.ch