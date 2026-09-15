STRABAG Aktie 10424010 / DE000A0Z23N2
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15.09.2026 14:30:30
Strabag erweitert den Vorstand
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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