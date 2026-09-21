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Wiener Börse-Handel im Blick 21.09.2026 09:28:14

Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus

Freundlicher Handel in Wien: ATX zum Handelsstart mit Kursplus

Das macht der ATX am Montag.

Mayr-Melnhof Karton
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Der ATX verbucht im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0.74 Prozent auf 6’848.52 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 192.729 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.030 Prozent auf 6’796.12 Punkte an der Kurstafel, nach 6’798.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’859.89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’796.12 Zählern.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Der ATX lag noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 6’631.80 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, bei 6’527.59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 4’628.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.97 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 2.96 Prozent auf 181.00 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.82 Prozent auf 72.80 EUR), Erste Group Bank (+ 1.68 Prozent auf 120.80 EUR), EVN (+ 1.61 Prozent auf 28.35 EUR) und Raiffeisen (+ 1.54 Prozent auf 62.50 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen OMV (-1.04 Prozent auf 71.30 EUR), voestalpine (-0.96 Prozent auf 45.46 EUR), Verbund (-0.65 Prozent auf 61.60 EUR), STRABAG SE (-0.56 Prozent auf 106.60 EUR) und Palfinger (-0.33 Prozent auf 29.80 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 20’206 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.148 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.69 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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