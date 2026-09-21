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Geändert am: 21.09.2026 08:03:40

SMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen

Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls leicht nach oben gehen. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte höher starten.

Der SMI hatte am Freitag noch 1,15 Prozent tiefer bei 13'786,72 Punkten geschlossen.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI folgten der Tendenz des Leitindex, nachdem sie den Handel ebenso schwächer aufgenommen hatten. Sie beendeten die Freitagssitzung 0,91 Prozent leichter bei 19'514,97 Stellen bzw. 0,93 Prozent tiefer bei 2'215,38 Einheiten.

Vorbörslich deutet sich für den Schweizer Aktienmarkt am Montag ein leichtes Plus an. Die IG Bank sieht den Leitindex rund 0,2 Prozent höher.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt könnte am Montag eine Stabilisierung einleiten.

Der DAX war am Freitag bei 25Ä304,06 Punkten aus dem Handel gegangen - mit einem Minus von 1,6 Prozent.

Eine Entspannung am Ölmarkt und stabile Vorgaben aus Asien dürften dem DAX zu Wochenbeginn helfen. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,4 Prozent höher auf 25'418 Punkte. Damit würde dem DAX die Stabilisierung an seiner 100-Tage-Linie gelingen, an die er am Freitag mit einem Tagestief von 25'285 Punkten zurückgefallen war. Sie hatte den DAX am noch schwächeren Dienstag schon einmal aufgefangen. Insgesamt verzeichnete der DAX nach seinem Rekord von 26'618 Punkten nun drei schwache Wochen.

Trotz deutlich gesunkener Ölpreise auf hohem Niveau bleiben die Signale aus Nahost widersprüchlich. So hatte der Iran am Wochenende nach Angaben seines obersten Sicherheitskoordinators die Bereitschaft zur Beendigung des Krieges mit den USA auf Grundlage des im Juni abgeschlossenen Rahmenabkommens signalisiert. Gleichzeitig richtete das Militär wieder Drohungen gegen die USA und ihre Verbündeten.

Hauptgesprächsthema sind aber zunächst ohnehin die Ausgänge der Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin - mit Siegen der Rechts- und Linkspopulisten. Der Druck auf den Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU steigt, nachdem die Christdemokraten in Mecklenburg-Vorpommern sogar erstmals aus einem Landesparlament geflogen sind. Er machte aber noch am Abend deutlich, dass er weitermachen will und auf den eingeschlagenen Reformkurs der Regierung setzt.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich.

Der Dow Jones bewegte sich während der gesamten Sitzung in der Verlustzone und verlor zum Sitzungsende 0,18 Prozent auf 51'682,64 Punkte.
Der technologielastige NASDAQ Composite kehrte nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone zurück und verbesserte sich um 0,39 Prozent auf 26'522,55 Zähler.

Die US-Börsen haben eine turbulente Woche am Freitag uneinheitlich beendet. Belastend wirkten vor allem Renditen von mehr als fünf Prozent bei US-Staatsanleihen sowie der weiterhin hohe Ölpreis, der Inflations- und Zinssorgen schürte. Rückenwind kam dagegen aus dem Halbleitersektor, dessen Kursgewinne stärkere Verluste am Gesamtmarkt verhinderten. Nach der Zinserhöhung der US-Notenbank vom Mittwoch beschäftigen sich Anleger verstärkt mit der Frage, ob weitere geldpolitische Straffungen folgen könnten. Für zusätzliche Schwankungen sorgte der grosse Verfallstag an den Terminbörsen, während viele Marktteilnehmer angesichts der geopolitischen Risiken vor dem Wochenende vorsichtig agierten.

ASIEN

Mit Gewinnen präsentieren sich die grössten Börsen in Asien zum Wochenstart.

Der Nikkei 225 war am Freitag mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 65'018,95 Punkten aus dem Handel gegangen. Am Montag ruht das Börsengeschäft hier feiertagsbedingt.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 0,57 Prozent auf 3'934,37 Zähler.

Auch in Hongkong ist ein Plus zu sehen: Der Hang Seng gewinnt zeitweise 0,60 Prozent auf 24'898,80 Zähler.

Vor dem Hintergrund weiter fallender Ölpreise überwiegen am Montag im Handelsverlauf an den Börsen in Ostasien moderate Aufschläge. Die anfänglichen Bedenken hinsichtlich längerer Unterbrechungen der Rohöl-Pipeline-Flüsse aus Saudi-Arabien schienen sich weiter zu verringern, erklären die Analysten von ANZ Research mit Verweis auf Berichte, wonach Riad erwartet, dass die Ost-West-Pipeline innerhalb weniger Tage etwa die Hälfte ihrer Kapazität wieder aufnehmen werde. Brent-Öl verbilligt sich um rund 2 Prozent auf unter 102 Dollar.

Zum US-iranischen Konflikt sagte unterdessen US-Präsident Donald Trump in einem Interview mit Fox News, er befinde sich im "Entscheidungsmodus" und warnte, dass "grosse Dinge" in der "nicht allzu fernen Zukunft" passieren könnten. Er sei "wahrscheinlich offen" für ein Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian während der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York in dieser Woche.

Während in Japan das Börsengeschäft wegen Feiertagen bis einschliesslich Mittwoch ruht, zeigen sich Anleger in anderen Teilen Asiens verhalten in Kauflaune. Für zuversichtliche Stimmung insbesondere an den chinesischen Börsen sorgt das Treffen zwischen Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping am Donnerstag in Washington. Gespräche am Wochenende in New York zwischen dem US-Finanzminister Scott Bessent und dem chinesischen Vizepremier He Lifeng seien von beiden Seiten als positiv beschrieben worden, heisst es im Handel. Bei dem Gipfel am Donnerstag wird erwartet, dass die Verlängerung eines Handelsfriedens zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt im Mittelpunkt stehen wird mit Themen wie Zölle, Exporte seltener Erden und Technologiekontrollen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
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