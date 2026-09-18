Schwache Performance in Wien: ATX sackt ab

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.31 Prozent leichter bei 6’843.89 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 192.580 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.019 Prozent auf 6’863.69 Punkte an der Kurstafel, nach 6’865.02 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’829.05 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’873.94 Zählern.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.656 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6’642.38 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, notierte der ATX bei 6’527.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4’635.87 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 27.88 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 5.86 Prozent auf 177.00 EUR), Raiffeisen (+ 2.05 Prozent auf 62.20 EUR), DO (+ 0.21) Prozent auf 189.80 EUR), Verbund (+ 0.16 Prozent auf 62.25 EUR) und BAWAG (+ 0.06 Prozent auf 178.70 EUR). Unter Druck stehen im ATX derweil Vienna Insurance (-2.67 Prozent auf 69.20 EUR), UNIQA Insurance (-2.45 Prozent auf 18.28 EUR), Erste Group Bank (-1.96 Prozent auf 120.10 EUR), Wienerberger (-1.95 Prozent auf 17.58 EUR) und STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 208’449 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 45.915 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. OMV-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.48 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch