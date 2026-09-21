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Index im Blick 21.09.2026 12:26:17

Börse Wien in Grün: ATX verbucht am Mittag Zuschläge

Börse Wien in Grün: ATX verbucht am Mittag Zuschläge

So bewegt sich der ATX am Mittag.

Erste Group Bank
115.09 CHF 3.07%
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Um 12:09 Uhr verbucht der ATX im Wiener Börse-Handel Gewinne in Höhe von 1.25 Prozent auf 6’883.20 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 192.729 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.030 Prozent tiefer bei 6’796.12 Punkten, nach 6’798.18 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’890.57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 6’796.12 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der ATX 6’631.80 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, mit 6’527.59 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bewegte sich der ATX bei 4’628.72 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 28.62 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 4.10 Prozent auf 183.00 EUR), BAWAG (+ 2.61 Prozent auf 181.10 EUR), Raiffeisen (+ 2.19 Prozent auf 62.90 EUR), Erste Group Bank (+ 2.10 Prozent auf 121.30 EUR) und Lenzing (+ 1.95 Prozent auf 20.90 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil OMV (-1.11 Prozent auf 71.25 EUR), voestalpine (-0.57 Prozent auf 45.64 EUR), STRABAG SE (-0.37 Prozent auf 106.80 EUR), Verbund (-0.24 Prozent auf 61.85 EUR) und Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.50 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 72’678 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 46.148 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7.69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Mit 6.54 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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