ATX-Wert STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das STRABAG SE-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die STRABAG SE-Aktie letztlich bei 41.10 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24.331 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’613.14 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Anteils am 17.09.2026 auf 107.40 EUR belief. Aus 1’000 EUR wurden somit 2’613.14 EUR, was einer positiven Performance von 161.31 Prozent entspricht.

Der STRABAG SE-Wert an der Börse wurde auf 12.51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch