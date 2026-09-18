Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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18.09.2026 17:58:15
Schwacher Wochentag in Wien: ATX schlussendlich schwächer
Der ATX verzeichnete am Abend Verluste.
Der ATX sank im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 0.97 Prozent auf 6’798.18 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 192.580 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.019 Prozent schwächer bei 6’863.69 Punkten in den Handel, nach 6’865.02 Punkten am Vortag.
Bei 6’873.94 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’771.84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der ATX bereits um 1.32 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, stand der ATX bei 6’642.38 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 18.06.2026, einen Stand von 6’527.41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4’635.87 Punkte.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 27.03 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Punkten.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 5.14 Prozent auf 175.80 EUR), Raiffeisen (+ 0.98 Prozent auf 61.55 EUR), Österreichische Post (+ 0.16 Prozent auf 31.50 EUR), OMV (-0.14 Prozent auf 72.05 EUR) und STRABAG SE (-0.19 Prozent auf 107.20 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil EVN (-4.45 Prozent auf 27.90 EUR), Wienerberger (-3.29 Prozent auf 17.34 EUR), Erste Group Bank (-3.02 Prozent auf 118.80 EUR), Lenzing (-2.84 Prozent auf 20.50 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2.34 Prozent auf 29.20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das grösste Handelsvolumen im ATX auf. 1’490’010 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 45.915 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.77 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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