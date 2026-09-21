|Medienbericht
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21.09.2026 09:34:00
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Der Privatmarktspezialist Partners Group soll laut einem Bloomberg-Bericht erwägen, Private Credit-Darlehen im Umfang von rund 800 Millionen Euro in ein Fortführungs-Vehikel zu übertragen.
Die bestehenden Anleger der ursprünglichen Fonds könnten damit ihr Geld entweder zum neuen Vehikel übertragen oder sie könnten aussteigen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache involvierte Personen. Die US-Nachrichtenagentur nennt konkret fünf bestehende Strategiefonds, aus denen Darlehen zum neuen Vehikel übertragen würden.
Privatmarkt-Firmen hätten zuletzt Mühe bekundet, Vermögenswerte im gleichen Tempo wie früher zu veräussern, so Bloomberg. Damit hätten Kreditgeber länger auf Rückzahlungen warten müssen und Private-Credit-Fonds den Anlegern langsamer Geld zurückzahlen können. Asset Manager würden deshalb auch vermehrt auf "Secondaries"-Märkte zurückgreifen.
tp/Die Partners Group gewinnt an der SIX 1,08 Prozent auf 619,60 CHF.
Zug (awp)
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