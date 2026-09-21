Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit

Das Vehikel würde Darlehen von bestehenden Partners Group -Fonds kaufen.

Die bestehenden Anleger der ursprünglichen Fonds könnten damit ihr Geld entweder zum neuen Vehikel übertragen oder sie könnten aussteigen, schreibt Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache involvierte Personen. Die US-Nachrichtenagentur nennt konkret fünf bestehende Strategiefonds, aus denen Darlehen zum neuen Vehikel übertragen würden.

Privatmarkt-Firmen hätten zuletzt Mühe bekundet, Vermögenswerte im gleichen Tempo wie früher zu veräussern, so Bloomberg. Damit hätten Kreditgeber länger auf Rückzahlungen warten müssen und Private-Credit-Fonds den Anlegern langsamer Geld zurückzahlen können. Asset Manager würden deshalb auch vermehrt auf "Secondaries"-Märkte zurückgreifen.

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Die Partners Group gewinnt an der SIX 1,08 Prozent auf 619,60 CHF.

Zug (awp)