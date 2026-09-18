Zurückhaltung in Wien: ATX Prime gibt mittags nach

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.30 Prozent leichter bei 3’356.35 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.018 Prozent auf 3’365.70 Punkte an der Kurstafel, nach 3’366.31 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’348.13 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’370.41 Punkten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der ATX Prime bereits um 0.721 Prozent. Der ATX Prime wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 3’268.68 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 3’211.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 2’313.77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 26.27 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3’392.50 Punkte. Bei 2’489.01 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 5.86 Prozent auf 177.00 EUR), Raiffeisen (+ 2.05 Prozent auf 62.20 EUR), Polytec (+ 1.85 Prozent auf 4.95 EUR), Wolford (+ 0.93 Prozent auf 2.18 EUR) und Rosenbauer (+ 0.62 Prozent auf 64.80 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Vienna Insurance (-2.67 Prozent auf 69.20 EUR), UNIQA Insurance (-2.45 Prozent auf 18.28 EUR), Erste Group Bank (-1.96 Prozent auf 120.10 EUR), Wienerberger (-1.95 Prozent auf 17.58 EUR) und STRABAG SE (-1.86 Prozent auf 105.40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Raiffeisen-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 208’449 Aktien gehandelt. Mit 45.915 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch