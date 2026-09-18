Schwache Performance in Wien: ATX verliert zum Start des Freitagshandels

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0.10 Prozent tiefer bei 6’858.18 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 192.580 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.019 Prozent auf 6’863.69 Punkte an der Kurstafel, nach 6’865.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6’873.94 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6’846.40 Punkten verzeichnete.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0.449 Prozent. Vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6’642.38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 6’527.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der ATX einen Stand von 4’635.87 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 28.15 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Raiffeisen (+ 2.13 Prozent auf 62.25 EUR), AT S (AT&S) (+ 0.96 Prozent auf 168.80 EUR), Palfinger (+ 0.49 Prozent auf 30.60 EUR), STRABAG SE (+ 0.19 Prozent auf 107.60 EUR) und Vienna Insurance (+ 0.00 Prozent auf 71.10 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen derweil PORR (-1.50 Prozent auf 36.00 EUR), Wienerberger (-1.23 Prozent auf 17.71 EUR), CA Immobilien (-1.10 Prozent auf 22.50 EUR), EVN (-0.68 Prozent auf 29.00 EUR) und Erste Group Bank (-0.65 Prozent auf 121.70 EUR) unter Druck.

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX ist die Raiffeisen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 33’715 Aktien gehandelt. Im ATX weist die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 45.915 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch