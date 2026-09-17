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Kursentwicklung im Fokus 17.09.2026 17:58:13

Wiener Börse-Handel: ATX zeigt sich schlussendlich fester

Wiener Börse-Handel: ATX zeigt sich schlussendlich fester

Der ATX verzeichnete am Donnerstagabend Kursgewinne.

UNIQA Insurance
17.51 CHF -0.31%
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Schlussendlich tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0.80 Prozent höher bei 6’865.02 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 190.475 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0.007 Prozent höher bei 6’810.91 Punkten in den Handel, nach 6’810.44 Punkten am Vortag.

Bei 6’875.45 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’761.91 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang Verluste von 0.350 Prozent. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wies der ATX einen Stand von 6’701.69 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, lag der ATX bei 6’568.68 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 17.09.2025, mit 4’578.32 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 28.28 Prozent nach oben. Bei 6’914.35 Punkten verzeichnete der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’007.83 Zählern.

ATX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 5.69 Prozent auf 167.20 EUR), Erste Group Bank (+ 3.64 Prozent auf 122.50 EUR), voestalpine (+ 2.00 Prozent auf 46.84 EUR), Andritz (+ 1.44 Prozent auf 84.70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.41 Prozent auf 18.74 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Raiffeisen (-6.01 Prozent auf 60.95 EUR), PORR (-1.22 Prozent auf 36.55 EUR), DO (-0.94 Prozent auf 189.40 EUR), STRABAG SE (-0.92 Prozent auf 107.40 EUR) und Vienna Insurance (-0.56 Prozent auf 71.10 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1’135’858 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 46.031 Mrd. Euro im ATX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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