Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
Rheinmetall Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2060 Euro belassen. Trotz der Kursrückgänge in der Rüstungsbranche nach den jüngsten Ukraine-Schlagzeilen blieben die Fundamentaldaten robust, und die Ergebnisschätzungen stiegen immer weiter, schrieb Afonso Osorio in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Gewinnmitnahmen zum Jahresende hin seien zwar nicht ausgeschlossen. Doch für Anleger mit einem längeren Zeithorizont böten Kursschwächen attraktive Kaufgelegenheiten. Osorio bevorzugt Rheinmetall wegen des starken Auftragspotenzials, der vertikalen Integration des Unternehmens sowie der Disziplin beim Ausbau der Kapazitäten./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
2’060.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1’481.00 €
|
Abst. Kursziel*:
39.10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1’471.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.04%
|
Analyst Name::
Afonso Osorio
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verbilligt sich am Montagvormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.11.25