|
03.11.2025 17:58:33
SMI aktuell: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen
In Zürich standen die Signale heute auf Stabilisierung.
Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 12’235.54 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.417 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.112 Prozent stärker bei 12’248.16 Punkten in den Handel, nach 12’234.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12’310.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12’233.88 Punkten verzeichnete.
SMI seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12’507.17 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’836.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Wert von 11’967.20 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.26 Prozent. Bei 13’199.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10’699.66 Punkten.
Gewinner und Verlierer im SMI
Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2.03 Prozent auf 98.64 CHF), Richemont (+ 1.95 Prozent auf 161.80 CHF), Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 77.70 CHF), Geberit (+ 0.68 Prozent auf 591.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.44 Prozent auf 876.20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-3.82 Prozent auf 151.20 CHF), Lonza (-2.71 Prozent auf 539.20 CHF), Alcon (-1.40 Prozent auf 58.96 CHF), Sonova (-1.37 Prozent auf 215.60 CHF) und Givaudan (-1.33 Prozent auf 3’254.00 CHF).
Die teuersten Konzerne im SMI
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’727’729 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 221.804 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.03 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
