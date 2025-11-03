Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'236 0.0%  SPI 16'983 0.0%  Dow 47'379 -0.4%  DAX 24'110 0.6%  Euro 0.9308 0.3%  EStoxx50 5'675 0.2%  Gold 4'008 0.2%  Bitcoin 86'043 -3.4%  Dollar 0.8072 0.3%  Öl 65.2 0.2% 
Top News
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus - neues 52-Wochen-Hoch
TKMS-Aktie unter der Lupe: U-Boot-Spezialist mit bemerkenswerter Stärke seit Börsengang
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt -- Neues Hämtologie-Portfolio angekündigt
Rheinmetall-Aktie im Plus: Spannung vor Quartalsergebnissen - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Molecular Partners-Aktie deutlich stärker: Verschiedene Studiendaten angekündigt
SMI 998089 / CH0009980894

12’235.54
Pkt
1.04
Pkt
0.01 %
17:31:11
SMI-Entwicklung 03.11.2025

SMI aktuell: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen

SMI aktuell: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen

In Zürich standen die Signale heute auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.01 Prozent) bei 12’235.54 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1.417 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.112 Prozent stärker bei 12’248.16 Punkten in den Handel, nach 12’234.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12’310.75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12’233.88 Punkten verzeichnete.

SMI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 03.10.2025, betrug der SMI-Kurs 12’507.17 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’836.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, den Wert von 11’967.20 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.26 Prozent. Bei 13’199.05 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10’699.66 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 2.03 Prozent auf 98.64 CHF), Richemont (+ 1.95 Prozent auf 161.80 CHF), Nestlé (+ 1.07 Prozent auf 77.70 CHF), Geberit (+ 0.68 Prozent auf 591.00 CHF) und Swiss Life (+ 0.44 Prozent auf 876.20 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Sika (-3.82 Prozent auf 151.20 CHF), Lonza (-2.71 Prozent auf 539.20 CHF), Alcon (-1.40 Prozent auf 58.96 CHF), Sonova (-1.37 Prozent auf 215.60 CHF) und Givaudan (-1.33 Prozent auf 3’254.00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2’727’729 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 221.804 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.99 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5.03 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’782.20 19.41 BFKSDU
Short 13’054.81 13.71 B7ZS2U
Short 13’531.20 8.98 BTASKU
SMI-Kurs: 12’235.54 03.11.2025 17:31:11
Long 11’741.68 19.87 SWFBJU
Long 11’454.50 13.71 BK5S8U
Long 10’955.13 8.95 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

