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SIX-Handel im Fokus 25.09.2026 15:58:16

Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags mit Gewinnen

Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags mit Gewinnen

Heute zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Medmix
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Am Freitag steht der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.44 Prozent im Plus bei 19’793.71 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.447 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.461 Prozent fester bei 19’797.36 Punkten in den Freitagshandel, nach 19’706.45 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 19’754.39 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 19’875.19 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 0.728 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20’421.31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.06.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20’050.78 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 25.09.2025, den Wert von 16’483.08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.50 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20’636.94 Punkten. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Addex Therapeutics (+ 9.84 Prozent auf 0.03 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 7.21 Prozent auf 29.75 CHF), SHL Telemedicine (+ 7.00 Prozent auf 1.07 CHF), DocMorris (+ 6.83 Prozent auf 11.42 CHF) und Medmix (+ 6.61 Prozent auf 10.48 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Xlife Sciences (-7.08 Prozent auf 10.50 CHF), ASMALLWORLD (-5.33 Prozent auf 0.71 CHF), Ascom (-2.37 Prozent auf 5.76 CHF), BACHEM (-2.11 Prozent auf 81.30 CHF) und StarragTornos (-2.06 Prozent auf 33.30 CHF).

Welche SPI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3’410’147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 316.157 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0.36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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