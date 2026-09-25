UBS Aktie News: UBS steigt am Mittag

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,3 Prozent auf 40,74 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'971 Punkten steht. Bei 40,76 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 40,21 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'735'716 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 45,04 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,55 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 30,66 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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