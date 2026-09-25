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25.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagnachmittag fester

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von UBS zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 40,94 CHF.

UBS
40.83 CHF 4.00%
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Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 40,94 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'943 Punkten notiert. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 41,22 CHF zu. Bei 40,21 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'730'731 UBS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gewinne von 10,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Mit einem Kursverlust von 31,00 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 340.8333 20.11.2026 157924911
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Short 511.25 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4364 11.14 156564132
Long 11.6857 6.19 157230115
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9322 11.55 157436898
Short 9.9756 7.24 160676941
Short 17.7826 2.90 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -19.68 57946586
Long 10 -13.26 147182344
Long 12 -11.65 144201045
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