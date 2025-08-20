|Kurse + Charts + Realtime
20.08.2025 10:14:41
Siemens Energy-Aktie verliert: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
Für die Siemens Energy-Aktie geht es zur Wochenmitte weiter abwärts. Analysten führen den Kursrückgang auf Gewinnmitnahmen zurück.
• Gewinnmitnahmen wohl Ursache
• Dennoch positive Geschäftsentwicklung
Gewinnmitnahmen belasten Siemens Energy-Aktie
Nach einer Rally, im Rahmen welcher die Siemens Energy-Aktie Ende Juli bis auf 104,85 Euro im XETRA-Geschäft anstieg, korrigiert der Anteilsschein nun wieder. Marktbeobachter führen den Rückgang primär auf Gewinnmitnahmen zurück. Anleger sichern ihre Positionen, nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen war.
Am heutigen Mittwoch fallen die Aktien zeitweise um 1,31 Prozent zurück auf 93,24 Euro. In den zurückliegenden fünf Handelstagen ging es derweil um 5,42 Prozent nach unten, auf Jahressicht steht dennoch weiterhin ein Wertzuwachs von fast 85 Prozent an der Kurstafel.
Fundamentale Daten weiterhin positiv
Trotz des Rücksetzers bleibt Siemens Energy operativ stark: Der Umsatz stieg im letzten Quartal deutlich an. Das Unternehmen profitiert von stabilen Auftragseingängen im Energiesektor und langfristig wachsenden Investitionen in erneuerbare Energien.
Volatilität bleibt bestehen
Analysten sehen die aktuelle Korrektur als normale Marktbereinigung nach der Rally. Kurzfristige Schwankungen dürften anhalten, langfristig bleibe die Aktie aber attraktiv für Investoren, die auf die nachhaltige Transformation im Energiesektor setzen.
Redaktion finanzen.ch
