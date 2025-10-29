Siemens Energy-Aktie mit starker Performance - Analysten dennoch vorsichtig

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rekordaufträge treiben Kurs 29.10.2025 15:16:20

Die Siemens Energy-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt - doch Analysten bleiben vorsichtig.

• Siemens Energy verzeichnet Umsatzplus
• Aktie mit starker Performance
• Anleger warten auf Bilanz

Starkes Quartal

Siemens Energy konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025, das am 30. Juni 2025 endete, überzeugende Zahlen vorlegen. Der Energietechnik-Konzern steigerte seinen Umsatz um 13,5 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro und erreichte nach einem Verlust im Vorjahresquartal einen Nettogewinn von 697 Millionen Euro. Beim Auftragseingang erzielte das Unternehmen eine neue Rekordmarke. Angesichts der starken Zahlen und des robusten Auftragsbestands hob der Energietechnikkonzern auch seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 an und erwartet nun das obere Ende der Spanne zu erreichen.

Performance der Siemens Energy-Aktie

Die letzten Wochen brachten einige Kursschwankungen für Siemens Energy-Aktionäre, doch auf längere Sicht können die Papiere eine starke Performance vorweisen. In den letzten vier Wochen verteuerte sich die Aktie um rund 4,6 Prozent. Innerhalb von drei Monaten legten die Anteilsscheine um rund 6 Prozent zu. Seit Jahresbeginn zeigt sich aber eine beeindruckende Rally: In diesem Jahr schlägt ein Plus von rund mehr als 100 Prozent zu Buche. Zuletzt kostete die Siemens Energy-Aktie 103,95 Euro (Stand: Schlusskurs vom 28.10.2025).

Analystenmeinungen im Fokus

Trotz der positiven operativen Entwicklung gehen die Meinungen der Experten auseinander. Laut TipRanks haben in den letzten drei Monaten 13 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Siemens Energy-Aktie abgegeben. Von diesen vergaben sieben Analysten ein "Buy"-Rating, während drei Analysten empfehlen, das Papier zu halten. Weitere drei Analysten vergaben eine Verkaufsempfehlung. Damit ergibt sich für die Siemens Energy-Aktie eine moderate Kaufempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel für den Anteilsschein liegt bei 101,63 Euro, mit einer Höchstprognose von 130,00 Euro und einer Tiefstprognose von 37,00 Euro. Das durchschnittliche Kursziel liegt damit 2,23 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 103,95 Euro.

Anleger dürften nun gespannt auf die Zahlen von Siemens Energy zum Geschäftsjahr 2024/2025 warten, die das Unternehmen am 14. November vorlegen wird.

