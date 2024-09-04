|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
20.08.2025 09:28:32
HAMBORNER REIT Buy
HAMBORNER REIT
6.09 CHF 1.28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,15 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe er alle neuen Informationen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/mne/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.82 €
|
Abst. Kursziel*:
25.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse