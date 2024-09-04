Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’214 0.0%  SPI 16’964 0.0%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’322 -0.4%  Euro 0.9408 0.0%  EStoxx50 5’471 -0.2%  Gold 3’323 0.2%  Bitcoin 91’729 0.7%  Dollar 0.8082 0.0%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
BHP und Rio Tinto-Aktie geben trotzdem nach: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
Siemens Energy-Aktie verliert: Gewinnmitnahmen drücken den Kurs
So bewegen sich Gold & Co. heute
LLB-Aktie kaum verändert: Liechtensteinische Landesbank verdient etwas mehr
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

6.09
CHF
0.08
CHF
1.28 %
04.09.2024
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.08.2025 09:28:32

HAMBORNER REIT Buy

HAMBORNER REIT
6.09 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,15 auf 7,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den soliden Halbjahreszahlen des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe er alle neuen Informationen in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Philipp Kaiser in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./rob/mne/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.82 € 		Abst. Kursziel*:
25.43%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.79 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26.08%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten