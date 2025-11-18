Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’523 -0.6%  SPI 17’203 -0.7%  Dow 46’590 -1.2%  DAX 23’260 -1.4%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 5’561 -1.4%  Gold 4’034 -0.3%  Bitcoin 72’823 -0.6%  Dollar 0.7966 0.1%  Öl 64.2 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
Nach Kursrutsch: Highland Critical Minerals-Aktie wieder auf Erholungskurs
Home Depot-Aktie in Rot: Kaufzurückhaltung belastet
Investment-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie mit Neutral ein
BMW-Analyse: BMW-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

4.16
CHF
-0.05
CHF
-1.26 %
13:32:45
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.11.2025 12:37:15

HAMBORNER REIT Buy

HAMBORNER REIT
4.16 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Hamborner Reit von 7,30 auf 7,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach soliden operativen Neunmonatszahlen habe er sein Bewertungsmodell für den Gewerbeimmobilien-Spezialisten aktualisiert, schrieb Philipp Kaiser in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. In den kommenden Jahren sei das Wachstumspotenzial überschaubar. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf das Kurspotenzial der Aktie./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.49 € 		Abst. Kursziel*:
55.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
54.36%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten