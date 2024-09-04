HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
6.09CHF
0.08CHF
1.28 %
04.09.2024
01.10.2025 09:22:24
HAMBORNER REIT Buy
HAMBORNER REIT
6.09 CHF 1.28%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem Management des Gewerbeimmobilien-Unternehmens in Helsinki habe bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er ist weiterhin der Ansicht, dass die hohe Ertragsstabilität des Portfolios von den Kapitalmärkten unterschätzt wird./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
5.66 €
|
Abst. Kursziel*:
41.34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
5.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.84%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
30.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|XETRA-Handel: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.09.25
|EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
31.08.25
|HAMBORNER REIT-Aktie: Experten empfehlen HAMBORNER REIT im August mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
25.08.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt zum Start ab (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
05.08.25
|EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt planmässige Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2025 fort (EQS Group)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|09:22
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
