Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’252 1.2%  SPI 16’898.4900 0.9%  Dow 46’397.9 0.2%  DAX 23’865 -0.1%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’524 -0.1%  Gold 3’895 0.9%  Bitcoin 92’328 1.7%  Dollar 0.7948 -0.2%  Öl 65.8 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
AUTO1-Aktie fällt: Christian Wallentin neuer CFO ab 1. Januar
Experten sehen bei SAP-Aktie Potenzial
So viel Gewinn hätte ein Binance Coin-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Wie viel Gewinn eine Tron-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
3. Quartal 2025: So schnitten die DAX-Werte im vergangenen Quartal ab
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

6.09
CHF
0.08
CHF
1.28 %
04.09.2024
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.10.2025 09:22:24

HAMBORNER REIT Buy

HAMBORNER REIT
6.09 CHF 1.28%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hamborner Reit nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Buy" belassen. Die Roadshow mit dem Management des Gewerbeimmobilien-Unternehmens in Helsinki habe bei ihm einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Er ist weiterhin der Ansicht, dass die hohe Ertragsstabilität des Portfolios von den Kapitalmärkten unterschätzt wird./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
8.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
5.66 € 		Abst. Kursziel*:
41.34%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
5.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41.84%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:22 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen