SMI im Blick 07.10.2025 12:26:33

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt mittags zurück

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI fällt mittags zurück

Der Handel in Zürich verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Um 12:08 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 0.05 Prozent auf 12’545.41 Punkte. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1.447 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.050 Prozent auf 12’545.14 Punkte an der Kurstafel, nach 12’551.36 Punkten am Vortag.

Bei 12’553.24 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 12’509.79 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 12’370.57 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11’954.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, verzeichnete der SMI einen Stand von 12’008.70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2025 bereits um 7.93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 13’199.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10’699.66 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1.42 Prozent auf 3’276.00 CHF), Swiss Re (+ 0.69 Prozent auf 152.80 CHF), Richemont (+ 0.62 Prozent auf 153.65 CHF), Swisscom (+ 0.43 Prozent auf 590.50 CHF) und Nestlé (+ 0.36 Prozent auf 74.64 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Lonza (-1.29 Prozent auf 550.00 CHF), Kühne + Nagel International (-1.14 Prozent auf 152.30 CHF), Novartis (-0.64 Prozent auf 105.12 CHF), UBS (-0.37 Prozent auf 32.55 CHF) und Alcon (-0.36 Prozent auf 61.28 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 518’657 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 245.231 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.97 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
