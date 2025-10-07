Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SLI-Performance 07.10.2025 12:26:33

Anleger warten auf Impulse: SLI am Mittag orientierungslos

Anleger warten auf Impulse: SLI am Mittag orientierungslos

Kaum bewegt zeigt sich der SLI derzeit.

Kühne + Nagel International
152.70 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Um 12:09 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.00 Prozent fester bei 2’038.43 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.059 Prozent auf 2’037.21 Punkte an der Kurstafel, nach 2’038.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2’039.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2’032.11 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, den Wert von 2’027.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, wies der SLI einen Stand von 1’966.23 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2024, betrug der SLI-Kurs 1’969.11 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 6.08 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’146.62 Punkten. 1’721.32 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Temenos (+ 2.62 Prozent auf 66.60 CHF), Givaudan (+ 1.42 Prozent auf 3’276.00 CHF), Swatch (I) (+ 1.13 Prozent auf 152.40 CHF), Lindt (+ 0.91 Prozent auf 12’150.00 CHF) und Adecco SA (+ 0.77 Prozent auf 23.62 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen Lonza (-1.29 Prozent auf 550.00 CHF), Kühne + Nagel International (-1.14 Prozent auf 152.30 CHF), Sandoz (-0.95 Prozent auf 47.76 CHF), Novartis (-0.64 Prozent auf 105.12 CHF) und UBS (-0.37 Prozent auf 32.55 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 518’657 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 245.231 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

06.10.25 Novartis Buy Deutsche Bank AG
24.09.25 Novartis Neutral UBS AG
22.09.25 Novartis Neutral UBS AG
17.09.25 Novartis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.25 Novartis Neutral UBS AG
mehr Analysen
