Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’561 0.1%  SPI 17’320 0.2%  Dow 46’695 -0.1%  DAX 24’422 0.2%  Euro 0.9312 0.0%  EStoxx50 5’639 0.2%  Gold 3’966 0.1%  Bitcoin 99’490 0.3%  Dollar 0.7988 0.5%  Öl 65.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Stellenabbau trifft wichtiges US-Werk in North Carolina
Swatch-Aktie stabil: Markenchef verabschiedet sich für einjährige Auszeit
AMD-Aktie erneut im Aufwind: Analyst reagiert auf Mega-Deal mit OpenAI
HelloFresh-Aktie nach amtlicher Warnung in USA vor Listerien unter Druck
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Suche...
Plus500 Depot

Roche Aktie 1203204 / CH0012032048

289.30
CHF
0.90
CHF
0.31 %
13:42:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 11:51:10

Roche Sell

Roche
289.19 CHF 0.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 242 auf 248 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern dürfte erwartungsgemäße Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber Potenzial für eine Anhebung der Jahresziele./gl/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
248.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
288.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-14.01%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
289.19 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-14.24%
Analyst Name::
James Quigley 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:51 Roche Sell Goldman Sachs Group Inc.
29.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
23.09.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Roche Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen