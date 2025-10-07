Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
289.30CHF
0.90CHF
0.31 %
13:42:44
SWX
07.10.2025 11:51:10
Roche Sell
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Roche von 242 auf 248 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharmakonzern dürfte erwartungsgemäße Umsatzzahlen für das dritte Quartal vorlegen, schrieb James Quigley am Montag in seinem Ausblick. Er sieht aber Potenzial für eine Anhebung der Jahresziele./gl/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
