|SIX-Handel im Fokus
|
10.09.2025 15:58:36
Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochnachmittag
Der SLI bewegt sich am Nachmittag im Minus.
Am Mittwoch bewegt sich der SLI um 15:41 Uhr via SIX 0.24 Prozent leichter bei 2’014.16 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.273 Prozent fester bei 2’024.44 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2’018.93 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2’012.97 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’028.75 Einheiten.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der SLI bereits um 0.766 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’981.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2025, wurde der SLI mit 2’017.44 Punkten berechnet. Der SLI stand vor einem Jahr, am 10.09.2024, bei 1’940.84 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 4.82 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2’146.62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’721.32 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 1.98 Prozent auf 9.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.80 Prozent auf 56.70 CHF), Logitech (+ 1.31) Prozent auf 86.68 CHF), Richemont (+ 0.88 Prozent auf 149.10 CHF) und Holcim (+ 0.72 Prozent auf 67.56 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Givaudan (-2.75 Prozent auf 3’432.00 CHF), Lonza (-1.55 Prozent auf 559.60 CHF), Swiss Re (-1.20 Prozent auf 139.95 CHF), Roche (-1.08 Prozent auf 266.80 CHF) und Adecco SA (-0.97 Prozent auf 22.46 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’118’171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230.482 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10.97 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.79 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Krypto-Ausblick 2025: Bitcoin, Ethereum & Altcoins – Wohin geht die Reise? | BX Swiss TV
Bitcoin 2025: Steigt der Kurs noch auf 140.000 USD? Prognose & Einblicke mit Bernhard Wenger
Moderator David Kunz spricht mit Bernhard Wenger über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen. Im Gespräch geht es um Kursprognosen, die wichtigsten Einflussfaktoren auf den Kryptomarkt sowie spannende Anlageprodukte wie Indizes, Baskets und tokenisierte Assets.
Themen im Video:
🔹 Bitcoin – Kursprognose bis Jahresende: 140.000 USD möglich?
🔹 Was treiben Zinsen, Inflation & Geopolitik mit dem Kryptomarkt?
🔹 Auswirkungen der Bitcoin-ETFs in den USA
🔹 Institutionelle Investoren: Kommt jetzt der grosse Einstieg?
🔹 Welche Altcoins haben Potenzial? (Ethereum, Solana, Sui & mehr)
🔹 Baskets & Indizes: Diversifikation für Krypto-Investoren
🔹 Kombinationen wie Bitcoin & Gold im Portfolio
🔹 Tokenisierung: Die nächste grosse Welle in der Finanzwelt
🔹 Langfristige Prognosen: Was bedeutet ein einziger Bitcoin in 2030?
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
|05.09.25
|Schroders: Economic & Strategy Viewpoint - Q3 2025
|04.09.25
|Schroders: Transportwesen: ein Sektor in Bewegung
|29.08.25
|Schroders: Wie die Schweiz vom Forschungsstandort zum Venture-Champion werden kann
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Konjunkturdaten im Fokus: SMI und DAX stabil -- Wall Street uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt treten zur Wochenmitte auf der Stelle. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost legten am Mittwoch zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}